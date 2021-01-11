Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Oca 2021 - 21:00- Yaşam

İş arayanlar dikkat! 193 firma elaman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 193 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
mask

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 193 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için TIKLAYIN...
# iş arama, kocaeli iş, kocaeli ilan, Kocaeli

11 Oca 2021 - 21:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bebeklerde Şeker Hastalığı Görülür mü? mask
Bebeklerde Şeker Hastalığı Görülür mü?
Acil kan aranıyor! mask
Acil kan aranıyor!
10 gün önce kayboldu her yerde aranıyor mask
10 gün önce kayboldu her yerde aranıyor
Daha Uzun Görünmek İsteyene Uzun Elbise mask
Daha Uzun Görünmek İsteyene Uzun Elbise
Casio Kol Saati Fiyatları mask
Casio Kol Saati Fiyatları
Hediyelik Kolye Modelleri mask
Hediyelik Kolye Modelleri
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Kocaeli’de iki yatırım! Burada 3 bin 800 kişi iş sahibi olacak mask
Kocaeli’de iki yatırım! Burada 3 bin 800 kişi iş sahibi olacak
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı mask
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu mask
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor! mask
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor!

GALERİ

Ankara depreminin sesi kaydedildi mask
Ankara depreminin sesi kaydedildi
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler mask
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi mask
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde mask
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde
Konyaspor, Kocaelispor'un stadı için üzüldü! mask
Konyaspor, Kocaelispor'un stadı için üzüldü!
Karagümrük, Kocaelispor'un stadı için sitemde bulundu! mask
Karagümrük, Kocaelispor'un stadı için sitemde bulundu!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL