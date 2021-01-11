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11 Oca 2021 - 16:17- Spor G: 11 Oca 2021 - 16:20

Mustafa Çulcu’nun kardeşi Yaşar Çulcu vefat etti!
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MHK Eski Başkanı, FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi, Üst Klasman Gözlemcisi Mustafa Çulcu’nun ağabeyi Yaşar Çulcu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet ve kederli ailesine sabır diliyoruz. 

 
# Kocaeli

11 Oca 2021 - 16:17 - Spor

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