Mustafa Çulcu’nun kardeşi Yaşar Çulcu vefat etti!

MHK Eski Başkanı, FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi, Üst Klasman Gözlemcisi Mustafa Çulcu’nun ağabeyi Yaşar Çulcu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet ve kederli ailesine sabır diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.