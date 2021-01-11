Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor

Başiskeleli komşularıyla iç içe olmayı ve hemşehrilerinin talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek ortak çözüm bulmayı seven Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sosyal mesafeli bu zor günlerde gönüllere dokunmayı sürdürüyor. 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde görülmeye başlanan Kovid-19 vakaları sebebiyle bir müddet hemşehrilerinden uzak kalsa da uzaktan online sohbetlerle vatandaşlarla hasbihal etmeyi sürdüren Başkan Özlü, Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yine halkla iç içe oluyor.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Özlü gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ile pandemi dolayısıyla zorlu günlerden geçen esnaf komşularını ziyaret ederek onların yanında oluyor, istek ve önerilerini dinliyor. Başkan Özlü’nün son olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başiskele AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Başiskele MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın eşlik etti. Başiskele’de halkla birlikte ortak yönetim anlayışını benimseyen Başkan M. Yasin Özlü, ilçede yapılan ve yapılacak güzel işlerde hemşehrilerinin fikrini alıyor. Sık sık esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Özlü, tek tek dükkanları geziyor, semt pazarlarına giderek hem alışveriş yapıyor hem de pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet ederek herkese hayırlı alışverişler ve bol kazançlar diliyor. Başkan Özlü, bazen Başiskele Sahili’ne inerek burada güzel ve temiz havanın keyfini çıkaran vatandaşlarla, bazen de alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde incelerken karşılaştığı hemşehrileriyle hasbihal ediyor.

Her ziyaretinde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek not alan Başkan Özlü, daha yaşanabilir, huzurlu Başiskele için hep birlikte el ele, gönül gönüle çalıştıklarını ifade ederek, “2020 yılında ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da değerli hemşehrilerimize güzel işler yapmaya, ilçemize layık hizmetler üretmeye devam edecek, komşularımızın gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz.” dedi.