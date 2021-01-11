Eslem Öztürk’ün bonservisi 9 milyon!

Kocaelispor’un transfer etmek istediği futbolcular arasında yer alan İzmitli orta saha oyuncusu Eslem Öztürk için kulübü 1 milyon Euro (9 milyon TL) bonservis istedi. Gölcükspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ve Erzurumspor’dan da 3 sezon önce İstanbulspor’a transfer olan Eslem’in Kocaelispor’da oynamayı istediği öğrenildi. Ancak İstanbulspor Kulübü’nün 2023’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 9 milyon lira bonservis istemesi transferi çıkmaza sokuyor.