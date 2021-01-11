Mehmet Dingil Kocaelispor’a yakın

Kocaelispor’da Keçiörengücü’nden Tahir Babaoğlu ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Sancaktepe’den Keçiören’e transfer olan sağ stoper – sağ bek Mehmet Dingil ile de görüşmeler olumlu. Mehmet ile Hekimoğlu, Bodrum ve Sakarya yoğun ısrarda. Keçiörengücü'nün Sportif Direktörü Abuzer Şahin'in resmileşirse iki transferde de katkısı oldukça fazla.

OLASI BİR MUSTAFA ÇAPANOĞLU BİRLİKTELİĞİ SONRASI

Doğan Ateş - 8 - 10 numara

Erhan Şentürk – 10 numara – Santrfor

Melik Derin - Forvet - Sağ Kanat (Keçiören kiralık)

Mert Örnek – Sağ Bek (Sancaktepe fesih)

ERHAN ALTIN İLE YOLA DEVAM EDİLİRSE

Mehmet Gürkan Öztürk - Santrfor - Uşak

Mehmet Özdıraz - 10 numara - Afyon

Musa Nizam - Sol Bek, Sol Stoper - Akhisar (Fesih)

MALİYETLERİ NEDENİ İLE ASKIDA OLANLAR

Taşkın Çalış - Menemenspor - 6 ve 8 numara

Murat Erdemir - Menemenspor - 6 ve 8 numara

Furkan Çil - Altınordu (Eski Derincesporlu) 6 ve 8 numara

DİLAVER AFFEDİLEBİLİR

Kocaeilspor’da kanat transferi Dilaver''in takımla olan devamlılığına bağlı. Dilaver affedilirse kanat transferi düşünülmüyor. Yönetimin Dilaver ile ilgili düşüncesi olumlu. Erhan Altın ise ilk günden beri futbolcuyu istemiyor. Dün akşamki toplantıda gündem maddelerinden birisinin de Dilaver olabileceği öğrenildi.