Mehmet Dingil Kocaelispor’a yakın

Kocaelispor’da Keçiörengücü’nden Tahir Babaoğlu ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Sancaktepe’den Keçiören’e transfer olan sağ stoper – sağ bek Mehmet Dingil ile de görüşmeler olumlu. Mehmet ile Hekimoğlu, Bodrum ve Sakarya yoğun ısrarda. Keçiörengücü'nün Sportif Direktörü Abuzer Şahin'in resmileşirse iki transferde de katkısı oldukça fazla.
OLASI BİR MUSTAFA ÇAPANOĞLU BİRLİKTELİĞİ SONRASI
Doğan Ateş - 8 - 10 numara
Erhan Şentürk – 10 numara – Santrfor
Melik Derin - Forvet - Sağ Kanat (Keçiören kiralık)
Mert Örnek – Sağ Bek (Sancaktepe fesih)
ERHAN ALTIN İLE YOLA DEVAM EDİLİRSE
Mehmet Gürkan Öztürk - Santrfor - Uşak
Mehmet Özdıraz - 10 numara - Afyon
Musa Nizam - Sol Bek, Sol Stoper - Akhisar (Fesih)
MALİYETLERİ NEDENİ İLE ASKIDA OLANLAR
Taşkın Çalış - Menemenspor - 6 ve 8 numara
Murat Erdemir - Menemenspor - 6 ve 8 numara
Furkan Çil - Altınordu (Eski Derincesporlu) 6 ve 8 numara
DİLAVER AFFEDİLEBİLİR
Kocaeilspor’da kanat transferi Dilaver''in takımla olan devamlılığına bağlı. Dilaver affedilirse kanat transferi düşünülmüyor. Yönetimin Dilaver ile ilgili düşüncesi olumlu. Erhan Altın ise ilk günden beri futbolcuyu istemiyor. Dün akşamki toplantıda gündem maddelerinden birisinin de Dilaver olabileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.