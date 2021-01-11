Olay öğlen saatlerinde Körfez Mimar Sinan Mahallesi Site Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin T. arkadaşı Halil Ş. ile birlikte sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ş. cebinden çıkarttığı bıçağı, Hüseyin T.'nin başına sapladı. Bıçak darbesi ile yaralanan Hüseyin T., kanlar içinde yerde kalırken, arkadaşını kanlar içinde gören Halil Ş. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin yardımıyla sokak üzerindeki sağlık ocağına götürülen yaralı gence ilk müdahalesi sağlık ocağındaki doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınan yaralı Hüseyin T., Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
11 Oca 2021 - 16:39- Asayiş Güncelleme: 11 Oca 2021 - 17:03
Tartıştığı arkadaşını kafasından bıçakladı
Körfez'de tartıştığı arkadaşı tarafından başından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
11 Oca 2021 - 16:39 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.