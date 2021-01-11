Vergi dairesinde ilerleme yok

İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası 1999 depreminde ağır hasar almıştı. 2014 yılında yapılan incelemede hasarlı olduğu tespit edilen binanın taşınması için çalışmalar başlamıştı. Aradan geçen 6 yılda vergi dairesinin nereye taşınacağı bile belirlenemedi. İlk başlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bina yapılması için 42 Evler Mahallesinde Kilez Deresinin hemen yanında bulunan arazi Vergi Dairesi Başkanlığına verilmişti ancak projenin dere yakınlığı ile ilgili DSİ’nin verdiği rapor nedeniyle bina yapılamadı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

2020 yılında üst üste meydana gelen depremler vergi dairesi çalışanlarını korkutmuş en küçük sarsıntıda bile çalışanlar binayı terk etmişti. Vergi dairesi önünde yapılan eylemler sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Vergi Dairesini bir an önce taşımak için çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Konu ile ilgili bilgi veren Yavuz, “Şu anda alternatifler üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak henüz verilmiş bir kararımız yok. Ama bir an önce binanın taşınması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

İNCELENEN YERLER

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Vergi Dairesi’nın taşınma süreci ile ilgili bir gelişme olmadığını ifade etti. Tehlike’nin devam ettiği vergi dairesi ile ilgili daha önce farklı iş yerleri gündeme gelmişti. Daha önce Ankara’dan gelen ekip, Derince’de 44 Evlerde Hamza Macit’e, Derince Bankalar Caddesinde Sait Altun’a, Yolu üzerinde Mustafa Ayyıldız’a ait binalarda inceleme yapıldı. Dumlupınar Mahallesinde bulunan ancak kime ait olduğu öğrenilmeyen binada da Ankara’dan gelen ekip incelemede bulundu. Vakıf Bank’a ait olan Real ve Carrefour alanlarının da değerlendirmeye almıştı.