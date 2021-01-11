Kocaelispor Sedat Cengiz ile görüşüyor

Kocaelispor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil siyahlıların 10 numara pozisyonu için düşündüğü isimlerin başında Sedat Cengiz geliyor. Gölcükspor’dan da bilinen başarılı orta saha oyuncusu yüksek oyun zekası ve duran toplardaki ustalığı ile yakından tanınıyor. Skorer bir orta saha oyuncusu olan 28 yaşındaki futbolcunun Vanspor ile 2022 Mayıs’ına kadar anlaşması bulunuyor.
KARİYERİNDE TAM 71 GOLÜ VAR
Sedat Cengiz geçen sezon Nazilli forması ile 26 maçta 13 gol ve 8 asist, bu sezon ise Vanspor forması ile 18 lig maçında 12 gol 5 asist ile müthiş bir istatistiğe ulaştı. Sedat’ın ismi geçen sezon başında da Kocaelispor ile geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Gölcükspor forması ile 72 maçta 25 gol atan Sedat’ın kariyerinde ise 71 golü bulunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.