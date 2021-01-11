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11 Oca 2021 - 17:16- Siyaset G: 11 Oca 2021 - 17:18

Lastik İş’ten MHP ve İYİ Parti’ye ziyaret

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve genel merkez yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti Kocaeli İl Başkanlıklarını ziyaret etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na(DİSK) bağlı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve genel merkez yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti Kocaeli İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın ziyaretine başkan yardımcıları Alperen Şakacı ve Nejdet Ulusoy da eşlik etti. İlk olarak MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret eden Başkan Sarı ve Yöneticiler hatıra fotoğrafı çekildi.

“HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ”

Sarı ve yönetimine ziyaret için teşekkür eden MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Lastik İş Sendikasının çok değerli Genel Başkanı Sayın Alaaddin Sarı ve genel başkan yardımcıları Alperen Şakacı, Nejdet Ulusoy, MHP İl Başkanlığımıza yeni dönem il başkanlığı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda Lastik İş Genel Başkanı Alladdin Sarı’nın babasının cenaze törenine il başkanımızın katılımı için teşekkür ziyaretinde bulunmuştur. Nazik ziyaretlerinden dolayı Lastik İş camiasına biz de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Daha sonra İyi Parti İl Binasına geçen Sendika Yöneticileri İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı ziyaret etti. Pandemi ile birlikte çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini belirten Başkan Sarı, İl Başkanı Yıldız ile kent gündemi ve çalışmaları üzerine bilgi alışverişinde bulunarak sohbet gerçekleştirdi İl Başkanı Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimine teşekkür etti.

 

# Kocaeli

11 Oca 2021 - 17:16 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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