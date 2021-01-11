Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 Oca 2021 - 20:01- Gündem G: 11 Oca 2021 - 20:20

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi sona erdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamaların değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

“GEÇTİĞİMİZ YILI BÜYÜK BEDELLER ÖDEYEREK GERİDE BIRAKTIK”

Corona virüsü salgınının da görüşüldüğü toplantının ardından yaptığı son dakika açıklamasında şunları söyledi:

* İnsanlık olarak 2020 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık.

* Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Corona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık.

“EKONOMİMİZİN DİRENCİNİ KORUMAYI BAŞARDIK”

* Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı.

* Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı.

* Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı.

* Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020’de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu.

* Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık.

“ÖNCELİKLERİMİZ FİYAT İSTİKRARI VE REFORMLAR OLACAK”

* Küresel ekonominin %4’ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk.


* Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 yılının yatırım, üretim, istihdam, ihracatın arttığı ve sürdürülebilir büyümenin bir yıl olacağına inanıyorum. Kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİLER

* Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir.

* Türkiye’nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

* Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının nedeni budur.

* Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler büyük Türkiye’nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar.


* Harekatların ruh dünyalarında yer açtığı sarsıntıyı bu şekilde dışa vuruyorlar. Bir dönem kendi topraklarına sahip çıkmakta zorlanan ülkeden bölgesel ve küresel düzeyde saha ve masada hakim olmuş bir ülke olmamızı hazmedemiyorlar.

“KARŞILARINDA HUKUKU BULMAYA DEVAM EDECEKLER”

* Varlık sebepleri olan sivil toplum görünümlü beşinci kol organizasyonlarının da medya görünümlü operasyon aygıtlarının maskeleri birer birer düşenler paniğe kapılmışlardır. Demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor.

* Dünün zalimlerin bugün mazlum kisvesiyle karşımıza çıkarak sergiledikleri sinsiliği yüzlerine vurduğumuz için bize saldırıyorlar. İdeolojik saplantılarını, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütüne payandalarını cilalı bir şekilde topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür.

* Karşılarında hukuku bulmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme, yargı gücünü milletimizi bu tehditlere karşı seferber etmek anayasal vazifemizdir.


* Ülkemizi yeniden güdümlerine sokmak için kimi zaman vesayet güçlerini, kimi zaman darbecileri, kimi zaman terör örgütlerini, kimi zaman ekonomik tetikçileri kullandılar. Türkiye’yi dize getiremeyenler şimdi yeniden siyaset ve toplum mühendisliğine sarıldılar.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

* Mevsim normallerinin altına düşen yağışlar ülkemizi ciddi bir kuraklık tehdidi ile yüz yüze bırakmıştır. Barajların bir kısmının neredeyse boşaldığı diğerlerinde ise çok düştüğü bir dönemden geçiyoruz.

* Yüzyılda görülecek böyle bir dönemde hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Tasarrufla hareket etmek zorundayız.

* İçme suyunda da önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Doğru yöntemlerle sulamada yüzde 50 tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.

“KISITLAMALARI KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ”

* Salgın tedbirlerinin vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakından biliyoruz.

* Aldığımız tedbirlerle salgının artış hızını gözle görülebilir şekilde azaltmayı başardık. Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız.

* İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman menşeli aşı için görüşmeleri yaptık ama görüşmeler devam ediyor.

* Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasında aşılama çalışmalarına başlayacağız.

* Bu hafta sonuna kadar başlayacağız değil mi sayın Bakan? Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak.

“PERŞEMBE VEYA CUMA AŞILAMA BAŞLAYACAK”

* İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman menşeli aşı için görüşmeleri yaptık ama görüşmeler devam ediyor.

* Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasında aşılama çalışmalarına başlayacağız.

* Bu hafta sonuna kadar başlayacağız değil mi sayın Bakan? Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak.

# destek

11 Oca 2021 - 20:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor mask
Hemşehrilerinin Gönüllerine Dokunuyor
"Ruhşen Hakkı'yı hakkıyla anmak için Uluslararası şiir yarışması düzenliyoruz" mask
"Ruhşen Hakkı'yı hakkıyla anmak için Uluslararası şiir yarışması düzenliyoruz"
Çeker, personelin sorunlarını  Dekan Özel’e aktardı mask
Çeker, personelin sorunlarını  Dekan Özel’e aktardı
Söğüt: Hereke halısını  hak ettiği yere taşıyacağız mask
Söğüt: Hereke halısını  hak ettiği yere taşıyacağız
AKP’li kadınlar, gazetecileri unutmadı mask
AKP’li kadınlar, gazetecileri unutmadı
Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı mask
Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Kocaeli’de iki yatırım! Burada 3 bin 800 kişi iş sahibi olacak mask
Kocaeli’de iki yatırım! Burada 3 bin 800 kişi iş sahibi olacak
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı mask
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu mask
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor! mask
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor!

GALERİ

Ankara depreminin sesi kaydedildi mask
Ankara depreminin sesi kaydedildi
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler mask
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi mask
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde mask
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde
Konyaspor, Kocaelispor'un stadı için üzüldü! mask
Konyaspor, Kocaelispor'un stadı için üzüldü!
Karagümrük, Kocaelispor'un stadı için sitemde bulundu! mask
Karagümrük, Kocaelispor'un stadı için sitemde bulundu!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL