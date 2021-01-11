Acil kan aranıyor!

Özel bir hastanede tedavi gören Ahmet Vatansever isimli kanamalı hasta için çok acil AB Pozitif kana ihtiyaç var. Kan verebilecek vatandaşların Kızılay Kan Merkezine giderek Ahmet Vatansever adına kan vermeleri ya da 05467388225 numaralı telefona bildirebilir.