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11 Oca 2021 - 21:14- Asayiş G: 11 Oca 2021 - 21:16

5. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi

Körfez İlimtepe Mahallesinde yaşayan 19 yaşındaki A.A. isimli genç kız, 5. kattan zemine atlayarak intihar etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Körfez İlimtepe Mahallesi İlimtepe Kalıcı Kontları 4. Etap L blok 5.katta ikamet eden 19 yaşındaki A.A. isimli genç kız, evde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 5.kattan boşluğa atlayarak intihar etti. Beton zemine düşen A.A.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde A.A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından A.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Körfez

11 Oca 2021 - 21:14 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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