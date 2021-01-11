Alınan bilgiye göre Körfez İlimtepe Mahallesi İlimtepe Kalıcı Kontları 4. Etap L blok 5.katta ikamet eden 19 yaşındaki A.A. isimli genç kız, evde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 5.kattan boşluğa atlayarak intihar etti. Beton zemine düşen A.A.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde A.A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından A.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
11 Oca 2021 - 21:14- Asayiş Güncelleme: 11 Oca 2021 - 21:16
5. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi
Körfez İlimtepe Mahallesinde yaşayan 19 yaşındaki A.A. isimli genç kız, 5. kattan zemine atlayarak intihar etti
# Körfez
11 Oca 2021 - 21:14 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.