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11 Oca 2021 - 23:27- Spor G: 11 Oca 2021 - 23:30

Fenerbahçe, İsmail Yüksek’i geri çağırdı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Geride bıraktığımız sezon Gölcükspor’daki performansı ile dikkat çeken ve bu sezon öncesinde Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail Yüksek, kiralık olarak gönderildiği Balıkesirspor’dan sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

BALIKESİRSPOR’A KİRALANDI

Kocaelispor’un da bu sezon öncesinde transfer etmek istediği ancak menajerinin 1 milyon lira bedel biçtiği için transferi gerçekleşmeyen İsmail Yüksek, 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’a kiralanmıştı. Marmara temsilcisi ile yeni sezonda 11 lig 1 de kupa maçında forma giyen 1 gole imza atan İsmail’i Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut geri çağırdı.

OZAN TUFAN YERİNE

Ozan Tufan’ın Crystal Palace tarafından istenmesi ve yaklaşık 13 milyon Euro bonservis vermesi futbolcunun İngiliz kulübüne gitme ihtimalini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe Kulübü ise Ozan için Crystal Palace’den 15 milyon Euro istiyor. Transferin 14 milyon Euro bandında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle de Erol Bulut, 6 ve ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek’i A takıma geri çağırdı.

11 Oca 2021 - 23:27 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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