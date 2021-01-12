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12 Oca 2021 - 12:02- Gündem G: 12 Oca 2021 - 12:04

Güzellikleri ile büyüleyen flamingolar İzmit Körfezi’ni mesken tuttu

İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artması ile kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alan, güzellikleri ile görenleri hayran bırakan flamingoların değişmez adresi oldu. Göç yolunda İzmit Körfezi'ni mesken tutan flamingolar, çevredeki vatandaşların da ilgisini topluyor.
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İzmit sınırları içerisindeki sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor.  Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi, flamingoların da uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde hem dinlenen, hem de başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları yürüyüş, bazıları ise piknik yapıyor. Kimi vatandaşlar ise arkadaşlarıyla birlikte çay kahve içerek keyifli zaman geçirirken, diğer yandan da kuşların uçuşunu cep telefonlarının kameralarıyla kaydediyor. Ailesiyle birlikte sahile gelen çocuklar ise simit ve ekmek atarak kuşları besliyor.

HAYRAN KALDILAR

Sahilde ailesiyle birlikte piknik yapan Meysera Pul, "Genellikle piknik yapmak için buraya geliyoruz. Bugün de değişiklik olsun diye geldik. Ben burada kuşları besledim. Kuş beslemek çok eğlenceli, onlara simit atıyoruz" dedi.

"KUŞLAR GERÇEKTEN ÇOK GÜZELMİŞ"

İnternetten İzmit Körfezi’ndeki flamingoları gördüğünü belirten Yusuf Kır ise "Flamingoların buraya geldiklerini biliyoruz. Onları merak ederek geldik. Hava da çok güzel. Normal zamanda bu alanın önünden arabayla geçiyordum ama hiç flamingoları görmeye gelmemiştim. Ben genellikle yürüyüş yapmak için geldim. Ama kuşlar gerçekten çok güzelmiş" ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

12 Oca 2021 - 12:02 - Gündem

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