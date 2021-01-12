Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 7 ödül birden

İstanbul’da Emek ve Başarı Ödülleri’ni gerçekleştiren Yeni Tiyatro Dergisi, 2020 yılının en iyilerini seçti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ulaşmayı hedefleyen juri izlemeleri sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tam 7 farklı ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kocaeli Şehir Tiyatroları, Pandemide Tiyatro Özel Ödülü, Yılın Yönetmeni Ödülü, Umut Veren Kadın Oyuncu, Yardımcı Rolde En İyi Erkek, En iyi Işık Tasarımı, En iyi Dekor ve En İyi Hareket Düzeni dallarında ödüle layık görüldü.

‘MACBETH’ 5 ÖDÜL BİRDEN GETİRDİ

W. Shakespeare’in yazdığı ve usta yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği ‘Macbeth’ oyunu beş ödüle birden layık görüldü. 2019-2020 sezonunun açılış oyunu olan Macbeth’de 10 oyuncunun yanı sıra kalabalık bir yaratıcı ve teknik kadro da görev alıyor. İngiliz yazar William Shakespeare’in en güçlü ve en karanlık tragedyası olan Macbeth, oyuna adına veren Macbeth’in tahta geçme hırsı yüzünden işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duygularını konu alıyor.

HİJYEN VE GÜVEN: MESAFELİ KABERE

Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunuyla pandemi sürecini ve Covid-19 salgınının toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktarıyor. Pandemi sürecinde Kocaeli’nin 12 ilçesinin tamamında açık havada seyircisiyle buluşan oyun, hijyen ve güven ortamının nasıl sağlanacağına odaklanıyor.

KAZANILAN ÖDÜLLER

1. Umut Veren Kadın Oyuncu – Zeynep Dilara Saydam (Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu) “Kara Fatma”

2. Yardımcı Rolde Rn İyi Erkek, Dram – Ufuk Aşar (Kocaeli Şehir Tiyatroları Oyuncusu), “Macbeth”

3. Yılın Yönetmeni Ödülü – Yunus Emre Bozdoğan, “Macbeth” (Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunu)

4. Pandemide Tiyatro Özel Ödülü – “Mesafeli Kabare” (Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunu)

5. En iyi Işık Tasarımı – Cafer Yiğiter (Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni yrd.), “Macbeth”

6. En İyi Dekor – Rabia Kip “Macbeth” (Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunu)

7. En İyi Hareket Düzeni - Cihan Yöntem “Macbeth” (Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunu)