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12 Oca 2021 - 12:15- Asayiş G: 12 Oca 2021 - 12:19

Otobüs şoförü ani fren yapınca, kafasını demire çarptı

İzmit'te sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde bulunan yolcu, başını araç içindeki tutunma demirlerine çarparak yara
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Kaza, 11.30 sıralarında İzmit Musa Kazım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J0321 plakalı halk otobüsün sürücüsü Hamit Yılmaz seyir halindeyken önündeki otomobil birden durdu. Yılmaz, otomobile çarpmamak için ani fren yaptığı sırada ise otobüsün içinde yolcu olarak bulunan Yusuf Y., dengesini kaybederek, kafasını yolcuların tutunduğu demire çarparak yaralandı. Araçta bulunan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf Y., ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
# İzmit

12 Oca 2021 - 12:15 - Asayiş

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