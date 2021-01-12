41 yaşında kalbine yenildi

Derince Yenikent Mahallesi’nde yaşayan İlker Aktürk, dün işten evine geldikten sonra rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, İlker Aktürk’ü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İlker Aktürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlker Aktürk'ün cenazesi bugün Akmeşe’de toprağa verilecek.