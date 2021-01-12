Ellibeş: “Ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Av. Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Yerel Yönetimler Başkanı Engin Güzel tarafından düzenlenen ve iki gün süren toplantıda bütün ilçeler tek tek konuşuldu. Her ilçeden, İlçe Başkanı ile İlçe Belediye Başkanı, seçim vaatleri başta olmak üzere, görev süresi içinde vatandaşlar tarafından talep edilerek başlanan projelerin durumunu aktardı. Bu projelerin tamamlanmasını hızlandırmak için Bakanlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlandı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Pandemi nedeniyle milletimize hizmeti durduracak değiliz. Bir yandan sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ülkemizin gelişimi ve büyümesini sürdürmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu anlamda Kocaeli çok şanslı. İşini bilen, milletiyle iç içe kadrolar tarafından yönetiliyor. Milletvekillerimiz, Meclis çalışmalarından boş kalan zamanında sürekli seçim bölgesinde vatandaşımızı dinliyor, çözümler üretiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sürekli sahada, her projeyi bizzat takip ediyor. Sosyal belediyeciliğin yanında, sürekli yatırımların devamı için mekik dokuyor. İlçe Belediye Başkanlarımız da aynı şekilde gece-gündüz demeden milletimizle iç içe, ilçelerini daha güzel hale getirmek için uğraşıyor. Bu uyumun ve birlikteliğin kazananı elbette vatandaşımız olacak. Hep birlikte, ilimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.