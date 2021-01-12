Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Oca 2021 - 12:21- Siyaset G: 12 Oca 2021 - 12:24

Ellibeş: “Ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

AKP Kocaeli, geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağını geniş çaplı koordinasyon toplantısı olarak değerlendirdi. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığındaki toplantıda ilçe ilçe seçim vaatleri ve yatırımlar ele alındı.
mask

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Av. Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Yerel Yönetimler Başkanı Engin Güzel tarafından düzenlenen ve iki gün süren toplantıda bütün ilçeler tek tek konuşuldu. Her ilçeden, İlçe Başkanı ile İlçe Belediye Başkanı, seçim vaatleri başta olmak üzere, görev süresi içinde vatandaşlar tarafından talep edilerek başlanan projelerin durumunu aktardı. Bu projelerin tamamlanmasını hızlandırmak için Bakanlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlandı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Pandemi nedeniyle milletimize hizmeti durduracak değiliz. Bir yandan sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ülkemizin gelişimi ve büyümesini sürdürmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu anlamda Kocaeli çok şanslı. İşini bilen, milletiyle iç içe kadrolar tarafından yönetiliyor. Milletvekillerimiz, Meclis çalışmalarından boş kalan zamanında sürekli seçim bölgesinde vatandaşımızı dinliyor, çözümler üretiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sürekli sahada, her projeyi bizzat takip ediyor. Sosyal belediyeciliğin yanında, sürekli yatırımların devamı için mekik dokuyor. İlçe Belediye Başkanlarımız da aynı şekilde gece-gündüz demeden milletimizle iç içe, ilçelerini daha güzel hale getirmek için uğraşıyor. Bu uyumun ve birlikteliğin kazananı elbette vatandaşımız olacak. Hep birlikte, ilimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Oca 2021 - 12:21 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mehmet Ellibeş'ten Kılıçdaroğlu açıklaması! "Bilinçsiz muhalefet anlayışı" mask
Mehmet Ellibeş'ten Kılıçdaroğlu açıklaması! "Bilinçsiz muhalefet anlayışı"
Ellibeş: “Milletimiz kimin sözde, kimin özde olduğunu görüyor” mask
Ellibeş: “Milletimiz kimin sözde, kimin özde olduğunu görüyor”
Korona kısıtlamaları kalkacak mı? Gözler bu toplantıda mask
Korona kısıtlamaları kalkacak mı? Gözler bu toplantıda
Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na mı geçiyor? İddialara yanıt geldi mask
Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na mı geçiyor? İddialara yanıt geldi
MHP Başiskele  2023’e hazırlanıyor  mask
MHP Başiskele  2023’e hazırlanıyor 
“Hesapla kandırıp  idare edin diyorlar” mask
“Hesapla kandırıp  idare edin diyorlar”
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı mask
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor! mask
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor!
Gözler gökyüzünde mask
Gözler gökyüzünde
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu mask
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu

GALERİ

Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi mask
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
Ankara depreminin sesi kaydedildi mask
Ankara depreminin sesi kaydedildi
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler mask
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi mask
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde mask
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL