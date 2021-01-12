AKP milletvekillerinden kongre sonrası ilk ziyaret

AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını pazartesi günü İzmit Dr.Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda yaptı. Toplantıya Milletvekilleri Av.Emine Zeybek, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır da katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 8 Kasım’daki 7.Olağan İl Kongresi sonrası yeni yönetim kuruluna gerçekleşen ilk hayırlı olsun ziyaretinde milletvekilleri başarı dileğinde bulundu. Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli teşkilatının gücünü bütün Türkiye’nin kabul ettiğini hatırlatarak, “Bu teşkilatın başı olarak İl Başkanımız ve yönetimine başarı diliyorum” dedi.

Mehmet Akif Yılmaz, 2023 seçimlerinin Türkiye için önemine dikkat çekti, “Dünya ve ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu dönemde AK Parti’nin varlığı, Türkiye için çok daha fazla önem kazandı” dedi. Sami Çakır, yeni il yönetim kurulunun bütün teşkilatı kucaklayan ve AK Parti’nin hedeflerine taşıyacak güçte olduğunu belirterek, “İl Başkanımız ve yeni yönetim kurulunu kutluyorum. Çok işimiz var ama bu kadrolarla inşallah hiç sorun yaşamadan hedeflerimize ulaşacağız” dedi. AK Parti MKYK Üyesi Av.Emine Zeybek ise, “İl kongremizin başarısını her yerde duyuyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Türkiye’nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalışmak zorundayız. Ben İl Başkanımız ve yeni yönetimin bu enerjiye sahip olduğuna inanıyorum” dedi. Başkan Ellibeş de, ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.