Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre ilanda tabloda belirtilen fakülte mezunların arasından üç gruptan toplam 20 (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

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