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12 Oca 2021 - 12:26- Gündem G: 12 Oca 2021 - 12:28

Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
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Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre ilanda tabloda belirtilen fakülte mezunların arasından üç gruptan toplam 20  (yirmi) kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Başvurular 18  Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29  Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması  esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

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12 Oca 2021 - 12:26 - Gündem

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