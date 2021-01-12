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12 Oca 2021 - 12:30- Gündem G: 12 Oca 2021 - 12:33

İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek
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İstanbul Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kartal Orman İşletme Şefliği Ataşehir B tipi Mesire Yeri işletme hakkı 20 yıllık süre ile kiraya verilecek.

İhale tarihi 27.01.2021 tarihi olup ihaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. 

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# İstanbul

12 Oca 2021 - 12:30 - Gündem

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