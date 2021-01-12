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12 Oca 2021 - 16:28- Spor G: 12 Oca 2021 - 16:30

Sen düşün Hekimoğlu !
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Yarın sahasında Hekimoğlu’nu ağırlayacak olan Kocaelispor'da çalışmalar başladı. Körfez Alparslan Türkeş Stadı'ndaki antrenmana Çatalcaspor'a kiralık olarak gönderilen Onur Öztonga ile tedavisi süren İrfan ve kasığından sakat olan Erdinç dışındaki tüm futbolcular katıldı. Teknik Direktör Erhan Altın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Isınma koşusu ve ısınma hareketlerinin ardından minder ve pilates topları ile çalışıldı. Pas ve koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

6 GÜNLÜK KAMP VAR

Öte yandan Teknik Direktör Erhan Altın 17 Ocak’ta deplasmanda oynanacak olan Şanlıurfaspor maçının ardından futbolculara iki gün izin verecek. Yeşil Siyahlılar 20 Ocak’ta ise Antalya’ya gidecek ve mini bir kamp yapacak. 26 Ocak’ta kampı noktalanacak olan Kocaelispor’da kamp 26 Ocak’ta bitecek ve 27 Ocak’ta Sarıyer maçı için İstanbul’a gidilecek.
# İstanbul, Körfez

12 Oca 2021 - 16:28 - Spor

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