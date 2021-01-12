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12 Oca 2021 - 16:30- Spor G: 12 Oca 2021 - 16:32

Bahattin Köse kurban kesti
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Kocaelispor’un kanat forvetlerinden Bahattin Köse antrenman öncesi özel olarak kurban kestirdi. Bahattin hem performansı ile ilgili hem de yeni aldığı araç için duasını etti ve kestiği kurbanı bir kuran kursuna bağışladı.

12 Oca 2021 - 16:30 - Spor

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