Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Oca 2021 - 17:13- Gündem G: 12 Oca 2021 - 17:14

Başkan Aygün: Emniyet teşkilatımızın yanındayız

Derince Köpek Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Gece gündüz demeden vatanımız için çalışan emniyet teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede çeşitli kesimlerle istişarelerine devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İl Yöneticisi Mustafa Tırpan ve Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte Derince Köpek Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek Merkez Komiseri Nazım Ayhan ve emniyet mensupları ile bir araya geldi. 

VATANA HİZMET 

Merkezdeki faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Aygün, “Emniyet teşkilatımız halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Burada da gördüğümüz gibi çok kıymetli hizmetler gerçekleştiriliyor. Gece gündüz demeden vatanımız için çalışan emniyet teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Daima teşkilatımızın yanında olarak hep birlikte ülkemiz için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
# AKP, eğitim, Derince

12 Oca 2021 - 17:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de ortak akılla yönetim mask
Körfez’de ortak akılla yönetim
Başkan Aygün: Emniyet teşkilatımızın yanındayız mask
Başkan Aygün: Emniyet teşkilatımızın yanındayız
Teknoloji meraklısı doktor atölyesinde motor üretti mask
Teknoloji meraklısı doktor atölyesinde motor üretti
Kuyumcuların çalışma saati değişti mask
Kuyumcuların çalışma saati değişti
İzmit Belediyesi toprağın zenginliğini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor mask
İzmit Belediyesi toprağın zenginliğini ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor
İzmitçarşısı.org'da dükkanlar açılacak mask
İzmitçarşısı.org'da dükkanlar açılacak
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı mask
Kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi... mask
Kocaeli'ye kar geliyor! Tarih verildi...
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
Gözler gökyüzünde mask
Gözler gökyüzünde
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor! mask
KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor!

GALERİ

Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi mask
Kısıtlamayı ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye ceza kesildi
Ankara depreminin sesi kaydedildi mask
Ankara depreminin sesi kaydedildi
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler mask
Vatandaşlar da özledi! Kaldırımlardan eşlik ettiler
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi mask
Öğretmenler İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde bir araya geldi
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde mask
Başkent'te deprem! 4.5 büyüklüğünde
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL