Başkan Aygün: Emniyet teşkilatımızın yanındayız

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede çeşitli kesimlerle istişarelerine devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İl Yöneticisi Mustafa Tırpan ve Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte Derince Köpek Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek Merkez Komiseri Nazım Ayhan ve emniyet mensupları ile bir araya geldi.

VATANA HİZMET

Merkezdeki faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Aygün, “Emniyet teşkilatımız halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Burada da gördüğümüz gibi çok kıymetli hizmetler gerçekleştiriliyor. Gece gündüz demeden vatanımız için çalışan emniyet teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Daima teşkilatımızın yanında olarak hep birlikte ülkemiz için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.