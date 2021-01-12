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12 Oca 2021 - 17:14- Gündem G: 12 Oca 2021 - 17:15

Körfez’de ortak akılla yönetim

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez Kent Konseyi, üzerine düşen görev ve sorumluluklar adına güzel bir çalışma yaparak, çalıştay toplantısını hayata geçirdi” dedi 
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Körfez Kent Konseyi tarafından, Çalıştay Sonuç Raporu İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Sivil Toplum Merkezi’nde, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, CHP grubu adına Meclis Üyesi Eren Kır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, İyi Parti İlçe Başkanı Tugay Polat, Deva Partisi İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Musa Allak katılım sağladı.

KENTİN DİNAMİKLERİ 

‘Körfezi Konuşuyoruz’ Çalıştay Sonuç Raporu İstişare Toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez Kent Konseyi, üzerine düşen görev ve sorumluluklar adına güzel bir çalışma yaparak, çalıştay toplantısını hayata geçirdi. Bu çalıştay ile birlikte Körfez’in tüm dinamikleri de bir araya gelmiş oldu. Yaşadığımız kent ile ilgili sorun, talep veya herhangi bir konuyla ilgili atılması gereken adımları, bizzat o konuyla ilgili masalar oluşturarak önemli ve değerli bir çalışma yaptılar. Öncülük yapmaları sebebiyle Kent Konsey’imize teşekkür ediyorum” dedi. 


“BİRLİKTE KÖRFEZİZ”


Bugün Körfezin ayrı bir güzelliğini yaşıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ile birlikte, Kent Konseyimiz’in öncülüğünde bir araya geldik ve Körfez’i değerlendiriyoruz. Körfez’de bugüne kadar atılan ve atılması gereken adımları birlikte istişare edebiliyoruz. Fikirlerimizi ve düşüncelimizi ortaya koymak önemli bir çalışma. Ortak akıl anlayışı ile biz, birlikte Körfeziz. Bu zenginliğimizi korumak en büyük hedefimiz, temennimiz” ifadelerine yer verdi. Tüm maddelerin tek tek görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla son buldu.

# AKP, Körfez

12 Oca 2021 - 17:14 - Gündem

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