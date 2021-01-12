Sedaş uyardı: 5 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ, yarın 13 Ocak Çarşamba bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek planlı elektrik kesinti listesini yayımladı. Listede Derince, Körfez, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe var...

DERİNCE

09.00-17.00 saatleri arası

SIRRIPAŞA MAH. , ACAR SK. ACUN SK. ASMALI SK. ATASOY SK. AYGÜN SK. AYHAN SK. BAHAR CD. BAĞLAR YOLU SK. DENİZCİLER CD. DUT SK. DİKİLİ SK. DİLMEN SK. DİNÇ SK. ENGİN CD. ESER SK. GÜLLÜ SK. GÜMRÜKÇÜLER SK. GÜMÜŞHANE SK. HARMANTARLA SK. HELAL SK. KUŞAKKAYA SK. MERCAN SK. NATO CD. OK SK. PAZAR SK. SÖĞÜT SK. TEMEL SK. TURAN SK. UZUNER SK. VATAN CD. YALÇINKAYA SK. YAYA KÖPRÜSÜ SK ZÜMRÜT SK. ÇALIŞ SK. ÇENEDERE CD. ÇINAR SK. ÇİMENLİ SK. ÖĞRETMENLER CD. ÜZÜM SK. İSTİKLAL CD. ŞAFAK SK. ŞÜKRAN SK. ŞÜKÜR SK. ÇENEDAĞ MAH., ENGİN CD. NURHAYAT SK. PAZAR SK. YÜCE SK. ÇİMENLİ SK. ŞERMİN SK., SIRRIPAŞA MAH. , ACAR SK. ARSLAN SK. D-100 KARAYOLU CD. DİNÇ SK. FUNDA SK. GÖÇ SK. GÜMRÜKÇÜLER SK. GÜRBÜZ SK. HACI KEMAL SK. HARMANTARLA SK. HIZIR SK. HİCRET SK. KARAKIŞLA SK. KARINCA SK. KORKUT SK. KOÇAN SK. MACİDE SK. NATO CD. NURŞEN SK. ORHAN SK. SEKMEN SK. SUNA SK. SÖĞÜT SK. TEMEL SK. VARDAR SK. YAMAÇ SK. YEL SK. ÇALIŞ SK. ÇENEDERE CD. ÖĞRETMENLER CD.

KÖRFEZ

13.00-17.00 saatleri arası

ELMACIK KÖYÜ , ELMACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ELMACIK MAH. , ELMACIK MERKEZ MEVKİİ ELMACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KALBURCU KÖYÜ , ADIÖREN MEVKİİ KÜME EVLER BEKTAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KALBURCU MAH. , ADIÖREN MEVKİİ ADIÖREN MEVKİİ KÜME EVLER BEKTAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN KÖYÜ , BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER BELEN MAH. , BELEN MERKEZ MEVKİ BELEN MERKEZ MEVKİİ BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İLİMTEPE MAH. , 118. SK.

10.30-12.00 saatleri arası

BELEN KÖYÜ , BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER BELEN MAH. , BELEN MERKEZ MEVKİ BELEN MERKEZ MEVKİİ BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İLİMTEPE MAH. , 118. SK.

09.00-10.30 saatleri arası

BELEN KÖYÜ , BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER BELEN MAH. , 116. SK 118. SK 358. SK. BELEN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İLİM CD İLİMTEPE MAH. , 109. SK. 112. SK. 113. SK. 114. SK. 115. SK. 116. SK. 118. SK. 120. SK. İLİM CD.

KANDIRA

09.00-17.00 saatleri arası

ÇAMKONAK, BABALI, AKÇA BEYLİ KÖYÜ VE MAHALLERİ.

KARAMÜRSEL

09.00-17.00 saatleri arası

SEMETLER KÖYÜ, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SEMETLER MAH. , ANADOLU CD BAĞDAT CD. SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YALAKDERE MAH. , ERDOĞAN SK. OBA SK. SARICALI SK. İNEBEYLİ KÖYÜ , TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER İNEBEYLİ MAH. , TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER TAŞAĞIL MEVKİİ TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

KARTEPE

15.00-17.00 saatleri arası

ESKİ MAH., EŞME BAĞDAT CD. EŞME MAH. , AHMEDİYE YOLU SK AKŞEHİR SK. AVANOS SK. BEYŞEHİR SK. BÜLBÜL SK. D-100 KARAYOLU CD. D-100 YAN YOLU SK EŞME AHMEDİYE SK. EŞME BAĞDAT CD. GÜLBAĞI SK. KARABAYIR SK. KARANLIK DERE SK. KÖSE SK. NAZENDE SK. ORMAN SK. SIRTLAR YOLU SK. TİMUÇİN ATILGAN SK. YANKESE YOLU SK. YILDIR SK. YOKUŞ SK. ÇAĞATAY SK. FATİH , DİCLE CD. HAVLUBURUN MAH., MANZARA.

10.00-12.00 saatleri arası

AKMEŞE MAH. , 5101. SK. 5102. SK. 5103. SK. 5104. SK. 5105. SK. 5106. SK. 5107. SK. 5108. SK. 5109. SK. 5110. SK. 5111. SK. 5112. SK. 5113. SK. 5114. SK. 5115. SK. 5116. SK. 5117. SK. 5118. SK. 5121. SK. 5122. SK. 5123. SK. 5124. SK. 5125. SK. 5126. SK. 5127. SK. 5128. SK. 5129. SK. 5130. SK. 5131. SK. 5132. SK. 5133. SK. 5134. SK. 5135. SK. 5136. SK. 5138. SK. 5140. SK. 5142. SK. 5144. SK. 5145. SK. 5146. SK. BENT SK. DEĞİRMEN YOLU DEĞİRMEN YOLU SK. KAPAKLI YOLU SK. KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD. MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK MENDERES CD. NİZAMOĞLU İSMAİL NİZAMOĞLU İSMAİL CD. PİR AHMET YOLU SK. ÇAVUŞOĞLU YOLU SK. ÇİFTLİKLER YOLU SK. İBRAHİM KARAKURT CD. KARAABDÜLBAKİ MAH. , SAPAKPINAR KÖYÜ , PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER SAPAKPINAR MAH. , PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER SULTANİYE KÖYÜ , SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SULTANİYE MAH. , SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SÜLEYMANİYE KÖYÜ , SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SÜLEYMANİYE MAH. , SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YENİ KÖYÜ , KÖY SOKAĞI.