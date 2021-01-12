Olay, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Yanyol İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. isimli bir kadın, cadde üzerinde bir anda yola çıkarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada yol üzerinde seyir halinde olan S.G. isimli kadın sürücünün idaresindeki 06 SK 274 Toyota marka otomobil, yola çıkan kadını göremeyerek çarptı. Kaza sonrası İ.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme balattı.
12 Oca 2021 - 19:49- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2021 - 19:51
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Gebze'de yolun karşına geçerken otomobil çarptığı kadın yaralanarak hastanelik oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.