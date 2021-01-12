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12 Oca 2021 - 19:54- Gündem G: 12 Oca 2021 - 19:57

Günlük hasta sayısı binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Ocak Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti. Bugün 983 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 809 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, günlük hasta sayısının uzun bir aradan sonra binin altına düştüğünü açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 171 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 152’ye yükseldi. Bugün toplam 179 bin 208 test yapıldı. Semptom gösteren 983 kişiyle birlikte toplam 9 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285 oldu.

Bugün iyileşen 10 bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 218 bin 464’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 701 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ 1000’İN ALTINA İNDİ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi.

* Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

DÜN 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 174 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 3 yeni hastayla birlikte toplam 10 bin 220 vakanın tespit edildiğini ve 10 bin 301 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

12 Oca 2021 - 19:54 - Gündem

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