Kaza, Gebze Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi ile Issıkgöl Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. (33) idaresindeki 41 TS 634 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü, kavşaktan döneceği sırada başka bir otomobilin arkasından hızlı bir şekilde gelerek kendisini sollamak istediğini fark etti. O araca çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, o sırada yol üzerinde seyir halinde olan bisikletliye çarptı. Kaza sonrasında yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü A.W.W. (34) yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsüne ise alkol kontrolü yapıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
12 Oca 2021 - 21:40- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2021 - 21:42
Sollayan araca çarpmamaya çalışırken bisikletliye çarptı
Gebze'de seyir halindeyken kendisini sollayan bir başka otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisiklet sürücüsüne çaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.