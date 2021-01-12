TIR’da 11 kilo esrar ele geçirildi



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucu, takibe aldıkları bir tır TEM otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta detektör köpek tarafından yapılan aramalarda, şoför yatağının üst kısmındaki bölmeden çıkan el valizlerinden 11 paket halinde 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN