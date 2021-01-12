Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucu, takibe aldıkları bir tır TEM otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta detektör köpek tarafından yapılan aramalarda, şoför yatağının üst kısmındaki bölmeden çıkan el valizlerinden 11 paket halinde 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
12 Oca 2021 - 21:42- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2021 - 21:45
TIR’da 11 kilo esrar ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan bir tır içinde yapılan aramalarda 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi.
# Kocaeli
12 Oca 2021 - 21:42 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.