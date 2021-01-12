Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Körfez ve Derince ilçelerinde iki ayrı adrese baskın yapıldı. Evlerini atölyeye çeviren ve yurda kaçak yollar ile sokulan elektronik sigara ile sarf malzemelerinin satışı ve tamirini yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 55 elektronik sigara, 154 elektronik sigara likidi, 33 elektronik sigara başlığı, 24 elektronik sigara pili ve 5 elektronik sigara pamuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal adli işlem başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN
12 Oca 2021 - 21:45- Asayiş Güncelleme: 12 Oca 2021 - 21:46
Atölyeye çevrilen 2 eve operasyon
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan ve atölyeye çevrilen iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollar ile sokulan elektronik sigara ile sarf malzemeleri ele geçirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.