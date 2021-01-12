Atölyeye çevrilen 2 eve operasyon

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Körfez ve Derince ilçelerinde iki ayrı adrese baskın yapıldı. Evlerini atölyeye çeviren ve yurda kaçak yollar ile sokulan elektronik sigara ile sarf malzemelerinin satışı ve tamirini yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 55 elektronik sigara, 154 elektronik sigara likidi, 33 elektronik sigara başlığı, 24 elektronik sigara pili ve 5 elektronik sigara pamuğu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal adli işlem başlatıldı. Nuri AKÇAHARMAN