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13 Oca 2021 - 13:15- Spor G: 13 Oca 2021 - 13:16

Kocaeli’yi yine es geçti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor maçını izlemek üzere gittiği Bursa’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a nezaket ziyaretlerinde bulundu. 

MİLLİ FORMA VERDİ

Başkan Özdemir, ziyaretlerde Vali Canbolat, Belediye Başkanı Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Şen ve Emniyet Müdürü Aslan’a A Milli Takım forması takdim etti. Ziyaretlerin ardından Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Bursaspor-Fraport-TAV Antalyaspor müsabakasını izledi.
# Büyükşehir

13 Oca 2021 - 13:15 - Spor

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