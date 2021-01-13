13 Oca 2021 - 13:18- Spor

Kullarspor’un ‘ağır’ misafirleri vardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Amatör Spor Kulüpleri ile İlçe toplantıları devam ediyor. Yeni durak Kullarspor oldu. Fahri Altıntaş ve yönetimi örnek bir ev sahipliği gösterdi