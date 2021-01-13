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13 Oca 2021 - 13:18- Spor G: 13 Oca 2021 - 13:20

Kullarspor’un ‘ağır’ misafirleri vardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Amatör Spor Kulüpleri ile İlçe toplantıları devam ediyor. Yeni durak Kullarspor oldu. Fahri Altıntaş ve yönetimi örnek bir ev sahipliği gösterdi
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Kullar Spor Kulübü tesisleri konferans salonunda icra edilen Başiskele İlçesi Amatör Spor Kulüpleri konulu toplantı programına KBB Gençlik ve Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, KBB Gençlik ve Spor Müdürü Barış Çoban, Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Behlül Kozluca, KOÜ Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Levent Atalı ve KASKF Başkanı Murat Aydın katıldı.

KULÜP BAŞKANLARI KATILDI

Kullar Spor Kulübü yönetim kurulu ve altyapı antrenör ekibinin tam kadro hazır bulunduğu toplantıda, Yeniköy Kulüp Başkanı İhsan Keskin, Bahçecik Kulüp Başkanı Emin Erol, Başiskele Damlarspor Kulüp Başkanı Hayrullah Serim, Yuvacıkspor Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çelikiz, Doğantepespor Kulüp Başkanı Mithat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Karşıyaka Koleji Spor Kulübü Başkanı Şaban Gül, Bekirdere Spor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, Gölcükspor eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner katıldı.
# Kocaeli, Spor

13 Oca 2021 - 13:18 - Spor

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