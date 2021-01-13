9-10 Ocak 2021 Tarihlerinde Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği 2020-2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Turkcell Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi İl Baraj Geçme Yüzme Yarışları yapıldı. Yarışlara 3 ilden toplam 17 kulüp 80 sporcu katıldı. Müsabakaların Baş hakemliğini İlimiz Ulusal Hakemlerinden Seyfi Kıvılcım, çıkış hakemliğini İl hakemlerimizden Tahsin Ökten yaptı. Kocaeli Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram yarışlara katılan tüm kulüp, antrenör ve sporculara başarılar dilerken, görev alan hakemlerimizi de tebrik etti.
13 Oca 2021 - 13:19- Spor Güncelleme: 13 Oca 2021 - 13:21
Yüzücüler havuza ısınıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.