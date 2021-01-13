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13 Oca 2021 - 13:19- Spor G: 13 Oca 2021 - 13:21

Yüzücüler havuza ısınıyor
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9-10 Ocak 2021 Tarihlerinde   Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği 2020-2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Turkcell Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi İl Baraj Geçme Yüzme Yarışları yapıldı. Yarışlara 3 ilden toplam 17 kulüp 80 sporcu katıldı. Müsabakaların Baş hakemliğini İlimiz Ulusal Hakemlerinden Seyfi Kıvılcım, çıkış hakemliğini İl hakemlerimizden Tahsin Ökten yaptı. Kocaeli Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram yarışlara katılan tüm kulüp, antrenör ve sporculara başarılar dilerken, görev alan hakemlerimizi de tebrik etti.
# Kocaeli, Gebze

13 Oca 2021 - 13:19 - Spor

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