Engin Korukır gitti, Suat Kaya geldi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Kırbıyık Holding sponsorluğunda holdingin yönetim binasında gerçekleşen törenle Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Milli Futbol takımında top koşturmuş başarılı futbolcu Suat Kaya’yı takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Son dönemde spora yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren iş adamı Şahin Kırbıyık, holding binasında gerçekleştirilen toplantıda, belirledikleri hedeflere adım adım ulaşacaklarının altınızı çizerken takımın teknik direktörlüğüne getirilen Suat Kaya, büyük hedefleri olan insanlarla bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

SUAT KAYA: “SERİK BELEDİYESPOR’U DA BU SENE PLAY-OFF’A YÜKSELTMEK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ”

Serik Belediyespor’u Play-Of’a yükseltmek için çaba göstereceklerini söyleyen teknik direktör Suat Kaya, “Serik Spor’un teknik direktörlüğüne getirildim. Serik Spor’un ilk yarıdaki bütün maçlarını diğer takımları takip ettiğimiz gibi ettik. Güzel ve başarılı bir şekilde başlamışlardı. Yönetim olarak hoca değişikliğine gitmek istediler sanıyorum o yüzden de beni aradılar. Daha önceden de yaptığımız gibi diğer takımlarda, Serik Belediyespor’u da bu sene play-off’a yükseltmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.