Bakan Kasapoğlu Lefter Küçükandonyadis’i andı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefter Küçükandonyadis’i anan Bakan Kasapoğlu, “Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden ‘Ordinaryüs’ Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.