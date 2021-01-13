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13 Oca 2021 - 13:22- Spor G: 13 Oca 2021 - 13:23

Bakan Kasapoğlu Lefter Küçükandonyadis’i andı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefter Küçükandonyadis’i anan Bakan Kasapoğlu, “Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden ‘Ordinaryüs’ Lefter Küçükandonyadis’i vefatının 9. yılında saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
# Spor

13 Oca 2021 - 13:22 - Spor

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