TFF 1. Lig ekiplerinden kardeş kulübümüz Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 4 futbolcuyla yolların ayrıldığını önümüzdeki günlerde 3 futbolcuyla daha yollarının ayrılacağını açıkladı. Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Mavi-lacivertli ekip dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bugün kendi Twitter hesabından Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu. Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde: “Günaydın Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali yollarımız ayrılıyor. Kendilerine teşekkür eder, yolları açık olsun. Yollarımızı ayıracağımız konuştuktan sonra duyuracağımız 3 futbolcumuz daha olacak. Transfer edeceğimiz 2-3 nokta transferimiz olacak.” Öte yandan Murat Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
13 Oca 2021 - 13:22- Spor Güncelleme: 13 Oca 2021 - 13:24
Adana Demirspor’da büyük çaplı revizyon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.