Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Darıca’da bulunan bir villaya operasyon düzenlendi. Kumarhaneye çevrilen villada başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal eden 16 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara her maddeden ayrı ayrı işlem yapılırken aranma kaydı bulunan bir kişide yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Darıca ilçesinde bir dernekte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine, bahse konu derneğe baskın yapıldı. İçeride oyun oynarken suçüstü yakalanan 10 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.
13 Oca 2021 - 13:26- Asayiş Güncelleme: 13 Oca 2021 - 13:29
Kumarhaneye çevrilen villa ve derneğe polis baskını
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda kumarhaneye çevrilen villa ve kumar oynatılan bir dernekte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 26 kişiye yasal işlem yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.