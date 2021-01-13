Kumarhaneye çevrilen villa ve derneğe polis baskını 

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Darıca’da bulunan bir villaya operasyon düzenlendi. Kumarhaneye çevrilen villada başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal eden 16 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara her maddeden ayrı ayrı işlem yapılırken aranma kaydı bulunan bir kişide yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Darıca ilçesinde bir dernekte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine, bahse konu derneğe baskın yapıldı. İçeride oyun oynarken suçüstü yakalanan 10 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.