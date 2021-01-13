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13 Oca 2021 - 13:26- Asayiş G: 13 Oca 2021 - 13:29

Kumarhaneye çevrilen villa ve derneğe polis baskını 

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda kumarhaneye çevrilen villa ve kumar oynatılan bir dernekte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 26 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Darıca’da bulunan bir villaya operasyon düzenlendi. Kumarhaneye çevrilen villada başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere sosyal mesafe ve  maske  takma zorunluluğunu ihlal eden 16 kişi  yakalandı. Yakalanan şahıslara her maddeden ayrı ayrı işlem yapılırken aranma kaydı bulunan bir kişide yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Darıca ilçesinde bir dernekte koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine, bahse konu derneğe baskın yapıldı. İçeride oyun oynarken suçüstü yakalanan 10 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. 
# Kocaeli, koronavirüs, maske

13 Oca 2021 - 13:26 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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