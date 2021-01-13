Biz bu Hekimoğlu’nu yeneriz

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, 17. maçında yarın Hekimoğlu Trabzon’u konuk edecek. 6 puan değerindeki erteleme maçı saat 13.00’te başlayacak. Misli.com’un canlı yayınlayacağı mücadeleyi İstanbul’dan Burak Taşkınsoy yönetecek
MAMİ’NİN CEZASI SONA ERDİ
Son 2 maçında 1 puan çıkaran ve özellikle 24 Erzincan maçındaki güçlü oyunu ile dikkat çeken Kocaelispor, grubun bir diğer iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon’u konuk ediyor. Zorlu maç saat 13.00’te başlayacak. Bu maçın skoru, üst sıralarda tutunmak açısından hayli önemli. Kocaelispor’da İrfan ve Erdinç yok. Muhammed’in cezası sona erdi, Taha Batuhan, Bayram, Benhur ve Semih ise kart sınırında bulunuyor. Konuk ekipte ise Samet Yalçın, Abdülaziz Demircan, Serkan Odabaşoğlu ve Oğuz Kocabal sınırda.
TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Kocaelispor’da Teknik Direktör Erhan Altın’ın Hekimoğlu maçındaki kadrodan tek değişiklik yapması, cezası sona eren Muhammed’i 11 rotasyonuna alması, Murat Cem ya da Mesut’tan birisini hamle oyuncusu yapması bekleniyor. Buna göre yeşil siyahlıların maça kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Muhammed, Murat Cem ya da Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede Yiğitali ve ileride de Batuhan Er 11’i ile çıkması bekleniyor.
AĞIR ZEMİNE DİKKAT
Maç saatinde soğuk ve yağışlı bir hava olacak. Saha zemini de iki takım futbolcularını hayli zorlayacak. Kısacası ayakta kalan maçı kazanacak. Karşılaşma Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor bu maçın ardından dinlenemeden Şanlıurfaspor maçını oynamak için Güneydoğu ilinin yolunu tutacak ve bu maçın ardından futbolculara iki gün izin verilecek.
KOCAELİSPOR-HEKİMOĞLU TRABZON
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Önder Çalıştı, Şafak Nalbantoğlu
SAAT: 13.00
HAVA: 6 derece yağışlı
KOCAELİSPOR
BAYRAM OLGUN
SEMİH KARADENİZ
GÖKHAN MERAL
TAHA BATUHAN YAYIKCI
KEMAL CAN AYDEMİR
MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
MESUT YA DA MURAT CEM
BENHUR KESER
BAHATTİN KÖSE
YİĞİTALİ BAYRAK
BATUHAN ER
HEKİMOĞLU TRABZON
ABDULAZİZ DEMİRCAN
UĞUR ARSLAN KURU
SAMET YALÇIN
MUSA CANER AKTAŞ
SERKAN ODABAŞOĞLU
ERAY ATASEVEN
BURHAN EŞER
ONUR AKDENİZ
YASİN PALAZ
BAHADIR EROL
BATUHAN KARADENİZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.