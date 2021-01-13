Biz bu Hekimoğlu’nu yeneriz

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, 17. maçında yarın Hekimoğlu Trabzon’u konuk edecek. 6 puan değerindeki erteleme maçı saat 13.00’te başlayacak. Misli.com’un canlı yayınlayacağı mücadeleyi İstanbul’dan Burak Taşkınsoy yönetecek

MAMİ’NİN CEZASI SONA ERDİ

Son 2 maçında 1 puan çıkaran ve özellikle 24 Erzincan maçındaki güçlü oyunu ile dikkat çeken Kocaelispor, grubun bir diğer iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon’u konuk ediyor. Zorlu maç saat 13.00’te başlayacak. Bu maçın skoru, üst sıralarda tutunmak açısından hayli önemli. Kocaelispor’da İrfan ve Erdinç yok. Muhammed’in cezası sona erdi, Taha Batuhan, Bayram, Benhur ve Semih ise kart sınırında bulunuyor. Konuk ekipte ise Samet Yalçın, Abdülaziz Demircan, Serkan Odabaşoğlu ve Oğuz Kocabal sınırda.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Kocaelispor’da Teknik Direktör Erhan Altın’ın Hekimoğlu maçındaki kadrodan tek değişiklik yapması, cezası sona eren Muhammed’i 11 rotasyonuna alması, Murat Cem ya da Mesut’tan birisini hamle oyuncusu yapması bekleniyor. Buna göre yeşil siyahlıların maça kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Muhammed, Murat Cem ya da Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede Yiğitali ve ileride de Batuhan Er 11’i ile çıkması bekleniyor.

AĞIR ZEMİNE DİKKAT

Maç saatinde soğuk ve yağışlı bir hava olacak. Saha zemini de iki takım futbolcularını hayli zorlayacak. Kısacası ayakta kalan maçı kazanacak. Karşılaşma Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor bu maçın ardından dinlenemeden Şanlıurfaspor maçını oynamak için Güneydoğu ilinin yolunu tutacak ve bu maçın ardından futbolculara iki gün izin verilecek.

KOCAELİSPOR-HEKİMOĞLU TRABZON

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Önder Çalıştı, Şafak Nalbantoğlu

SAAT: 13.00

HAVA: 6 derece yağışlı



KOCAELİSPOR

BAYRAM OLGUN

SEMİH KARADENİZ

GÖKHAN MERAL

TAHA BATUHAN YAYIKCI

KEMAL CAN AYDEMİR

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

MESUT YA DA MURAT CEM

BENHUR KESER

BAHATTİN KÖSE

YİĞİTALİ BAYRAK

BATUHAN ER



HEKİMOĞLU TRABZON

ABDULAZİZ DEMİRCAN

UĞUR ARSLAN KURU

SAMET YALÇIN

MUSA CANER AKTAŞ

SERKAN ODABAŞOĞLU

ERAY ATASEVEN

BURHAN EŞER

ONUR AKDENİZ

YASİN PALAZ

BAHADIR EROL

BATUHAN KARADENİZ