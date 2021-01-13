Cumhurbaşkanı ipucunu verdi: BAL mart başı başlıyoooor !

Bölgesel Amatör Lig’de önceki akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Ankara’da düzenlenen gelenek spor sporları federasyonu tekinliği sonrasında amatör futbol dernekleri yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen futbolcularla sohbet etti ve ligin Korona Pandemisi kuralları içerisinde mart ayında başlatılabileceğini söyledi. Bu haber kulüplerde sevinç yaşattı. Taraftar, bu habere çok önemli kaynaklardan ulaştı.