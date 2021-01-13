Pandemi, enstrüman satışlarını artırdı

Pandemi sürecinde evlerinde sokağa çıkma yasağı günlerini evlerinde geçiren vatandaşlar yeni hobilere yöneldi. İzmit’te internet üzerinden enstrüman satışı yapan Ferhat Gümüş, müzik aleti satışlarının bu dönemde arttığını söyledi. Pandemi ile birlikte müzik sektöründe çalışan kişilerin işlerinin durma noktasına geldiğini hatırlatan Gümüş, bireysel müzik etkinliklerinin tekrar canlandığını ifade etti. İnsanların evde kaldığı süreyi müzik aleti çalarak değerlendirmeye başladığını vurgulayan Gümüş, “Evde kalanlar, akşamları evlerinde online canlı kayıtlara başladı. Ses kartı, mikrofon gibi ekipmanlara olan talepler de arttı” dedi.

“ÇOCUKLARINI MÜZİĞE YÖNLENDİRİYORLAR”

İnternet üzerinde Sevfe İthalat üzerinden satış yaptıklarını ifade eden Gümüş, “Pandemi sürecinde internet üzerinden satışlarda artış oldu. Müşteriler, telefon ya da internet yoluyla talep ettiklerinde müzik aletlerini evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bu hizmete talep oldukça yoğun. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bu dönemde insanlar müziğe daha fazla yöneldiler” dedi. Gümüş, “ Aile büyükleri, çocuklarına bilgisayar ve tabletlerden biraz uzak olsun ve canları sıkılmasın diye gitar, dijital davul ve piyano gibi müzik aletleri aldı. En çok gitar, dijital piyano, dijital davul ve ukuleleye talep var” dedi.