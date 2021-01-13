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13 Oca 2021 - 13:33- Gündem G: 13 Oca 2021 - 13:36

Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Kartepe'de bulunan Samanlı Dağları’na merakla beklenen kar düştü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile bölgede kar kalınlığı 20 santime ulaştı.
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Kartepe'de kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları beyaza büründü. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bölgede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Son olarak 21 Aralık 2020’de kar yağışının düştüğü ve kısa sürede eridiği Kartepe’de vatandaşlar güne karla uyandı. Zirvede kar yağışının olduğunu haber alan vatandaşlar ise Samanlı Dağları’nda bulunan kayak pistlerine gelerek, karın tadını çıkarttı. Kimi vatandaşlar kartopu yaparken, kimi vatandaşlar ise fotoğraf çekti.  Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıyor.

"BU SENE KAR BİRAZ GEÇ GELDİ"

Bölgede bulunan kayak merkezindeki pistlerden sorumlu Emine Gençali, vatandaşların sürekli kendilerini arayarak kar durumunu sorduklarını ifade ederek, “Gece saatlerinden itibaren kar yağışımız başlamıştır. Yaklaşık 20-25 santime ulaştı. Geçen sene bu zamanlar sezonumuz başlamıştı. Bu sene kar biraz geç kaldı. Umut ediyorum ki o arayı kapatacağımızı umuyorum. Misafirlerimizi bekliyoruz. İnsanlar çok arayıp karı soruyorlar. Artık gelebilirler” dedi.

# Kocaeli, İstanbul, Büyükşehir

13 Oca 2021 - 13:33 - Gündem

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