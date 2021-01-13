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13 Oca 2021 - 19:00- Gündem G: 13 Oca 2021 - 13:41

Turşucu Zenginoğlu: Doktorlar gelip turşu suyu içiyor

Koronavirüs nedeni ile faydalı besinlere ilginin artmasıyla kış aylarının vazgeçilmezi turşu suyuna da ilgi her geçen gün artıyor. Turşucular, “Özellikle lahana, salatalık ve sarımsak turşusu bu yıl revaçta” diyor

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Koronavirüs nedeniyle uzmanların sağlıklı beslenme konusunda sık sık uyarılarda bulunmasının ardından probiyotik açısından zengin besinler arasında yer alan turşuya talep arttı. Kış aylarının vazgeçilmezi turşu bu süreçte sofraların gözdesi oldu. Turşucu Dursun Zenginoğlu geçen yıllara oranla çok daha fazla satış yaptığını belirtti. En çok ilgi turşu suyu, lahana ile salatalık turşusuna olurken son zamanlarda sarımsak turşusu da rağbet görmeye başladı.

“MİKROBU KIRIYOR”

Gazetemize konuşan Dursun Zenginoğlu, "35 yıldır İzmit'te turşuculuk yapıyorum. Turşuculuk bizde baba mesleği 50 yıldır bu işin içerisindeyim en çok pandemi döneminde bu kadar rağbet gördü. Özellikle sağlıkçılar turşu suyunu çok öneriyor genellikle doktorlar da gelip burada turşu suyu içiyor ve öneride bulunuyor. Turşu sirkeyle de yapıldığı için mikropları kırıyor. Özellikle gribe çok şifalı olan lahana turşusu tercih ediliyor” dedi.

"SARIMSAK TURŞUSU REVAÇTA"

Zenginoğlu, “Bu aralar sarımsak turşusu da pandemiden dolayı çok rağbet görmeye başladı. Genellikle insanlar pahalı oldukları için yeterince tüketemiyor fakat en faydalı turşulardan biri de sarımsak turşusu. Halk arasında sarımsağın faydaları her zaman dillerden düşmez. Turşusu da aynı şekilde hastalıklardan korur, tavsiye ederim" dedi.

# İzmit, koronavirüs

13 Oca 2021 - 19:00 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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