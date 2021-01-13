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13 Oca 2021 - 16:24- Asayiş G: 13 Oca 2021 - 16:26

Motosiklet, iki otomobille çarpıştı:1 yaralı

İzmit'te motosiklet ile iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şura Y. (19) idaresindeki 51 ABE 059 plakalı motosiklet seyir halindeyken, kavşakta dönüş yapmak isteyen Turan A. yönetimindeki 41 T 0470 plakalı Peugeot marka ticari otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet, Ebru B. idaresindeki 41 HY 771 plakalı Opel marka otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Şura Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Şura Y.,  Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, yardım

13 Oca 2021 - 16:24 - Asayiş

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