Olay, öğle saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Yolu Caddesi Kurudere mevkiindeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Bölgede hurda demir toplayan Kerem Kapçak, hafriyat boşaltmak için geri geri yaklaşan kamyonun arkasında bekledi. Bu sırada kamyonun kasasındaki toprak Kapçak'ın üzerine döküldü. Durumu 112 Acile haber veren arkadaşları, toprağı elleriyle kazarak Kapçak'ı kurtardı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kerem Kapçak, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
13 Oca 2021 - 16:47- Asayiş Güncelleme: 13 Oca 2021 - 17:17
Toprak altında kaldı! Yardıma arkadaşları koştu
Körfez'de hafriyat sahasında kamyondan dökülen toprağın altında kalan Kerem Kapçak'ı (55) arkadaşları elleriyle kazarak kurtardı. Yaralanan Kerem Kapçak hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.