Taşdemir’den Rota Limanı tepkisi: Allah’ın yarattığı denizlerden elinizi çekin

CHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, yarın (15 Ocak) ÇED Toplantısı yapılacak olan ROTA Limanı’nın genişletilmek istenmesine tepki gösterdi. Taşdemir, “ Körfez’de bulunan ve ROTA firması (Yıldırım Holding) tarafından işletilen liman genişletilecek ve konu ile ilgili 15.01.2021 tarihinde ÇED toplantısı yapılacak. İlgili firmanın kullandığı alanın mülkiyeti Milli Emlak’a ait ve kullanım hakkı ise yıllardır Körfez Belediyesi’ne aittir. Çünkü kurucu belediye başkanımız rahmetli Hüseyin Avni Şirin zamanında buradaki iskele vb. alanlar yapılmış. Amacı Körfez Belediyesi’ne gelir getirici bir alanı oluşturmaktı” dedi.

“KULLANIM HAKKINI MİLLİ EMLAK’TAN ALMIŞ”

“Liman ile bağlantıyı sağlayan önündeki çok değerli araziyi, 2012 yılında AK Partili Belediye Başkanı Yunus Pehlivan sattı” diyen Taşdemir, “Rota Liman, ne edip edip bir şekilde, Körfez Belediyesi’ni bypass yaparak limanın kullanım hakkını Milli Emlak’tan almış. Beylerin iştahları o kadar kabarmış ki, burası bize yetmez diyerek bir de üstüne genişletmek istiyorlar. Çünkü büyük gemilerin yanaşması zor oluyormuş. Kârları az geliyor beylerin, artırmaları lazım” diye konuştu.

“BEYEFENDİLER VATANSEVER, BİZ HAİNİZ”

Taşdemir, “Tek söyledikleri istihdam yaratıyoruz veya ihracat yapıyoruz veya ülke ekonomisini güçlendiriyoruz. Beyefendiler ‘Vatansever’ fakat biz karşı çıkanlar ise ‘Vatan Haini’ oluyoruz. Neden bu kadar kalleşçe insanların yaşam alanlarına tecavüz ediyorsunuz? Hadi diyelim insan sevginiz yok peki oradaki canlıların yaşam alanlarını neden yok ediyorsunuz? Hadi canlıları düşünmüyorsunuz. Bari Allah’ın yarattığı denizlerden elinizi çekin. Ya siz Körfez Belediyesi’ni yöneten beceriksiz idareciler, halka ait böylesi bir değeri neden Rota Limanı’na bıraktınız?” ifadelerini kullandı.