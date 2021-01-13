İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının dramı!

İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün, bir otelde kalan Ferdane Kurt, yine otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesini duyan otel görevlileri, odaya girdiklerinde kadını yerde hareketsiz bulup, polise haber verdi. Otele gelen sağlık ekibi, Ferdane Kurt'un öldüğünü belirledi. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocuk ise koruma altına alındı.

Ferdane Kurt, Bayrampaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne 31 Aralık tarihinde yaptığı başvuruda, boşanmış olduğu eşinden 3 çocuğu olduğunu, çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadığını, imam nikahlı eşinden olan 3 yaşındaki oğlunu ise babasının ve erkek kardeşinin kabul etmediğini, oğlunu bıraktığı takdirde Malatya'da kendileri ile beraber yaşayabileceğini söylediklerini, kendisinin de Kocaeli'de dini nikahla birliktelik yaşadığı kişi ile ayrılması sonucunda İstanbul'a geldiğini, kadın sığınma evinde daha önce kaldığını, artık kadın sığınma evinde kalmak istemediğini, iş bulup ev kiralayacağını ve oğluna bakacağını ifade etti.

Ferdane Kurt'un, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu Maksat B. (41) ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Ferdane Kurt ve Maksat B.'nin, geçen yıl Haziran ayında eve taşındığı, Maksat B.’nin bir fırında çalıştığı ve kendisini 'Mesut' olarak tanıttığı belirtildi. Komşuları, çiftin sık sık tartıştığını, Maksat B.'nin evdeki eşyaları sattığını, tartışmaları nedeniyle karakolluk olduklarını belirtti. Komşuları, çiftin yaklaşık 3 ay önce evden taşındıklarını ifade etti.