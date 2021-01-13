İzmitli Periler bu sefer Ankara’da uçtu “59-70”

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor ligin 17. haftasında karşılaştığı BOTAŞ’ı mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maça oldukça iyi başlayan periler ilk yarıyı 42-26 önde tamamlarken ikinci yarı oyun disiplininden kopmadı ve parkeden 59-70’lik skorla galip ayrıldı.
YILDIZ İSİMLER MAÇA DAMGA VURDU
İzmit Belediyespor’da Erica Wheeler’in 21 sayı 4 rebaund ve 8 asistle yıldızlaştığı maçta, Elif Emirtekin 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ayrıca Clarissa Dos Santos da 16 rebaund ile dikkat çeken bir başka isim oldu.
PERİLER İSPANYA YOLCUSU
Periler bir sonraki lig maçını 29 Ocak’ta İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Beşiktaş ile oynayacak. Fakat onun öncesinde İzmitli Perileri 19 Ocak’ta İspanya’da başlayacak Euroleague serüveni bekliyor. Periler devler liginde gruplarda mücadele edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.