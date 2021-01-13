O esnaf konuştu: Çocuğa karşı fiziki müdahalem yok

İddialara göre; 8 yaşındaki bir çocuk, İzmit Fethiye Caddesi’nde Serhat Berdan’ın sahibi olduğu Bülent Börek İzmit şubesine giderek yemek istedi. Çocuğun börek istemesi sonrasında iş yeri sahibi Serhat Berdan, çocuğu iş yerinden çıkması için azarladığı, çocuğun çıkmaması sonrasında kovaladığı ve sokak ortasında yakaladığı çocuğu döverek bayılttığı ve ardından da hızla uzaklaşarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Bu olay, yerel sitelerde haber olarak yer aldıktan sonra Bülent Börek Genel Merkezi İzmit Şubesini kapatma kararı aldı

Yaşanan olayın ardından Bülent Börekçilik'in İzmit Şubesi sahibi Serhat Berdan açıklamada bulundu. Berdan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üç yıldır Fethiye Caddesi- Şaban Sarıgül’le Sokak’ta Bülent Börek markası bayisi olarak kendi nam ve hesabıma faaliyet göstermekteyim. Bu süre içerisinde esnaflarla iyi diyaloglarım, ihtiyacı olanlara-karnı aç olup yardım talep edenlere yaklaşımım ve desteğim herkes tarafından bilinmektedir."

"FİZİKİ MÜDAHALEM YOK"

"Olay günü, daha önce de pek çok kez dükkânıma gelen küçük yaşlardaki kardeşim, şahsım ve müşteriler tarafından kendisine verilen börekleri yemiş, karnını doyurmuştur. Buna karşın bazı müşterilerin rahatsızlıklarını dile getirmeleri üzerine kendisine “Yemeğini yedin, artık rahatsız etme insanları” diyerek uyardım. Tarafımca küçük çocuğa karşı başkaca ne bir sözüm ne bir fiziki müdahalem bulunmamaktadır. Çocuk arkasına bakarak, tarafıma bir şeyler söyleyerek ve bu durumu kendince oyuna çevirerek dükkanımda uzaklaşırken düşmüş ve burnu kanamıştır."

"İLETİŞİM KURAMADIM"

"Yere düşen çocuğun yanına yardım amaçlı gittiğimde, çocuğun Suriyeli olması sebebiyle Türkçeyi yeterince anlamamasından kaynaklı olarak iletişim kuramadım ve yanından ayrıldım. Kesinlikle küçük çocuğu dövmek bir yana tek bir fiziki müdahalede dahi bulunmadım. Nitekim çocuk ve ailesi tarafımdan şikayetçi dahi olunmamış, olay adli bir vaka haline dahi dönüşmemiştir."

"AİLESİNİ ZİYARET ETTİM"

"Nitekim bugün, küçük çocuğu ve ailesini evlerinde ziyaret ettim, sohbet ettik, börek ikram ettim. Kendilerine hakkımda çıkan haberlerden bahsettiğimde de çok üzüldüler ve sağ olsunlar kendilerine düşen bir şey varsa yapmayı teklif ettiler. Ne var ki ben, bir baba olarak; haksız isnatlar ve karalamalar ile maruz kaldığım itibar linçinden dahi kurtulma çabası verirken bir çocuğu alet etmemek adına kendilerine teşekkürlerimi ilettim."