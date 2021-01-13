Ankara kendine dikkat etsin! “59-70”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Botaş'a konuk oldu. Yatırım yapan ve en iyi yerli sporcuları bünyesinde barındıran Botaş karşısında müthiş bir savunma yapan temsilcimiz maçı 70-59 kazandı. Son 5 maçta 4. zaferine ulaşan mavi yeşilliler 17. maçında 9. kez sahadan galibiyet ile ayrıldı. İzmit ekibi 19 Ocak itibari ile Avrupa maçlarına başlayacak ve 6 günde bir birinden zorlu 4 maç yapacak.

İKİNCİ ÇEYREKTE MÜTHİŞTİK

Ankara’daki maçta özellikle ikinci çeyrekte basketbol oyununun tüm gereklerini yerine getiren İzmit Belediyespor, ikinci 10 dakikadaki gayreti ile galibiyet momentumunu eline geçirdi. İlk çeyreği 16-14 devreyi de 42-26 önde tamamlayan ekibimiz üçüncü çeyrekte eski İzmit Belediyesporlu Marina Baş’ın sayılarına engel olamasa da son 10 dakikaya 59-46’lık skorla üstün girdi. Son çeyrekte ABD’li yıldız Wheeler direksiyonu eline aldı ve İzmit Belediyespor rakibin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

ELİF ÇILDIRDI!

Maçı 70-59 kazanan ve 19’unda başlayacak olan Eurolegue maçları öncesi moral bulan İzmit Belediyespor’da Elig Emirtekin adeta çıldırdı. Kendisinden beklenen patlamayı Ankara’da yapan Elif mücadeleyi 23 sayı ile tamamlarken, 9’de 7 üçlük isabeti ile ayakta alkışlandı. Sahanın en fazla sayı atan sporcusu olan Elif’e Erica Wheeler 21, Dos Santos 8, Gülşah ve Jovanovic 6’şar, Egle ve Kübra da 4’er sayı ile katkı sağladı. Ev sahibi ekipte ise Marina’nın 22 sayısı yeterli olmadı. İzmit Belediyespor 29 Ocak’ta Beşiktaş’ı konuk edecek.